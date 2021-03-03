Українська
$ 27,93
33,6
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе пассажирский поезд врезался в легковушку (фото)

3 марта, 15:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пассажира автомобиля доставали военные и медики

В Донецкой области столкнулись пассажирский пригородный поезд сообщением Скотоватая – Славянск и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб водитель.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла сегодня, 3 марта, около 9 утра на железнодорожном нерегулируемом переезде в с. Новоселовка Покровского района.

В результате ДТП в автомобиле конструкциями транспортного средства зажало 2 человека, одного из которых, до прибытия спасателей, освободили представители Вооруженных сил Украины и медики скорой медицинской помощи.

В тренде
Читала рэп и пела рок-песни. На Харьковщине затравили учительницу за креативный подход
Реклама

В 12:20 спасатели демонтировали водительскую дверь легкового автомобиля, после чего деблокировали погибшего водителя 1964 года рождения. Движение по железнодорожному пути было временно остановлено на период проведения следственных действий.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области поезд врезался в легковушку.

Также напомним, в Одесской области на железнодорожном переезде столкнулись микроавтобус и пассажирский поезд.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП авто Донбасс поезда спасатели ГСЧС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинские военные угомонили российских снайперов: что произошло на передовой
Украинские военные угомонили российских снайперов: что произошло на передовойДонбасс
На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными: 9 раненых
На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными: 9 раненыхДонбасс
Зеленский вакцинировался от COVID-19: фото с Донбасса
Зеленский вакцинировался от COVID-19: фото с ДонбассаВласть
Арестович о ситуации под Горловкой: ВСУ полностью разнесли позицию боевиков
Арестович о ситуации под Горловкой: ВСУ полностью разнесли позицию боевиковДонбасс
Будут опознавать по ДНК: подробности гибели троих бойцов на Донбассе
Будут опознавать по ДНК: подробности гибели троих бойцов на ДонбассеДонбасс
На Донбассе обострение: ранены 11 украинских военнослужащих
На Донбассе обострение: ранены 11 украинских военнослужащихДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять