На Донбассе пассажирский поезд врезался в легковушку (фото)

В Донецкой области столкнулись пассажирский пригородный поезд сообщением Скотоватая – Славянск и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб водитель.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла сегодня, 3 марта, около 9 утра на железнодорожном нерегулируемом переезде в с. Новоселовка Покровского района.
В результате ДТП в автомобиле конструкциями транспортного средства зажало 2 человека, одного из которых, до прибытия спасателей, освободили представители Вооруженных сил Украины и медики скорой медицинской помощи.
В 12:20 спасатели демонтировали водительскую дверь легкового автомобиля, после чего деблокировали погибшего водителя 1964 года рождения. Движение по железнодорожному пути было временно остановлено на период проведения следственных действий.
Ранее мы сообщали, что в Запорожской области поезд врезался в легковушку.
Также напомним, в Одесской области на железнодорожном переезде столкнулись микроавтобус и пассажирский поезд.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк