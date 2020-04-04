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На Донбассе перекрыли канал контрабанды сигарет: подробности и фото

4 апреля, 14:05

Денис Беспалов

Из незаконного оборота изъято около 5 тысяч пачек сигарет неустановленного производителя

В Луганской области военнослужащие и представители правоохранительных органов из состава Объединенных сил в пятницу, 3 апреля, перекрыли канал поставки фальсифицированных сигарет без акцизных марок. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

"Установлено, что гражданин К. на собственной надувной лодке совершил пересечение через реку Северский Донец на неподконтрольную правительству Украины территорию, где загрузил табачные изделия и вернулся с целью дальнейшей их реализации. В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято около 5 тысяч пачек сигарет неустановленного производителя на сумму почти 250 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Закарпатской области задержали мужчину, который контрабандно переправлял в Румынию груз медицинских масок. Во время патрулирования украинско-румынской границы у реки Тиса военные заметили мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды – он игнорировал требования остановиться и пытался сбежать, но пограничники его задержали.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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сигареты Донбасс контрабанда ООС

Источник: Сегодня

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