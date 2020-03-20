На границе с Румынией задержали "водолаза" с партией медицинских масок: видео

Мужчина переправлял за границу медицинские маски, пытаясь на них заработать

В Закарпатской области задержали мужчину, который контрабандно переправлял в Румынию груз медицинских масок.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Во время патрулирования украинско-румынской границы у реки Тиса военные заметили мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды – он игнорировал требования остановиться и пытался сбежать, но пограничники его задержали.

Реклама

"Никаких документов при себе у него не было, но он сообщил, что является гражданином Украины. Также правонарушитель признался, что переправлял в Румынию маски", - говорится в сообщении.

Задержанным оказался 29-летний житель Рахова, суд арестовал его на 10 суток.

"Отметим, что пока температура воды в речках очень низкая, а уровень воды в Тисе высокий, к тому же течение бурное и стремительное, но ради собственной наживы люди продолжают подвергать себя серьезной опасности, пренебрегая здоровьем", – заявили пограничники.

Напомним, ранее в Киеве власти призвали горожан пользоваться медицинскими масками. Многие жители столицы отмечают, что в аптеках масок попросту нет.

Вместе с тем, недавно в Киеве неизвестные ограбили спекулянтов, которые в течение нескольких недель скупили 100 тысяч масок.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама