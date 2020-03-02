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На Донбассе оккупанты обстреляли Красногоровку, ранена мирная жительница

2 марта, 19:09

Руслан Ровик

С начала суток боевики девять раз нарушили режим тишины

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 2 марта оккупанты девять раз нарушали режим прекращения огня, в том числе они вели огонь по мирным жителям – в результате была ранена женщина.

Как сообщили в штабе ООС, боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, в рядах ВСУ обошлось без потерь.

Пять обстрелов было зафиксировано в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- возле населенных пунктов Марьинка и Опытное – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- под Красногоровкой из миномета калибра 120 мм враг выпустил 3 мины;

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- в районе Авдеевки стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- под Лебединским вели огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Следует отметить, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь", - сообщили в штабе.

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Кроме того, в зоне ответственности группировки "Север" было отмечено четыре обстрела:

- дважды в районе Орехово из 120-мм миномета выпущено 10 мин, произведено четыре выстрела из станкового противотанкового гранатомета;

- в районе Новотошковского стреляли из миномета калибра 120 мм – 20 мин;

- возле Крымского противник обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, что днем ранее, 1 марта, боевики устроили пять обстрелов, в результате которых ВСУ снова понесли потери на Донбассе.

Между тем, в штабе ООС пригрозили боевикам – ни один акт агрессии не останется без симметричного ответа.

А тем временем артиллерия ВСУ на Донбассе нанесла удар по обнаглевшим боевикам, в итоге была повреждена одна единица техники. Смотрите видео:

Видео: Роман Доник

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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Донбасс боевики обстрелы оккупанты ООС

Источник: Сегодня

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