Запрещенное оружие и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

За прошлые сутки, 6 марта, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, трое получили боевые травмы, еще один – ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы четыре обстрела:

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дважды рядом с Авдеевкой стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза вблизи Песков велся огонь из 120-мм миномета – 12 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил один обстрел:

недалеко от Зайцево боевики ударили из миномета калибра 82 мм – враг выпустил 6 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вчера, 6 марта, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражения. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение", – рассказали в ООС.

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Напомним, 5 марта оккупанты десять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Из-за вражеских обстрелов один военнослужащий был ранен, еще двое – получили боевые травмы.

А 4 марта боевики шесть раз обстреляли ВСУ – тогда четверо военнослужащих были ранены.

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