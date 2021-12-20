На Донбассе подорвались двое украинских военных

Двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил.
Об это пишет пресс-служба ООС.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы. Воинам оказана медицинская помощь, они были эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести", - говорится в сообщении.
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Оккупанты стреляли из запрещенного оружия
За прошедшие сутки, 19 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Где стреляли?
- Недалеко от Новозвановки враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.
- В направлении Светлодарска российские наемники совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Ранее мы писали:
- 18 декабря оккупанты ранили украинского военного. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
- Оккупанты устроили массовые военные учения в Луганской и Донецкой области. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе насчитала более 300 нарушений режима прекращения огня.