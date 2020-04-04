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На Донбассе подорвались три мирных жителя на минах боевиков: подробности

4 апреля, 05:17

Сергей Мартынец

Противник также использует коварную тактику, прикрываясь людьми во время обстрелов по ВСУ

Боевики не только размещают "Грады" и пушки "за спинами" мирных жителей, но и устанавливают минные поля "под ногами" простых людей. На днях три жителя оккупированных территории подорвались на минах оккупантов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российско-оккупационных войск активизировало меры, которые усиливают опасность для жителей т.н. "ДНР" и "ЛНР".

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В частности, речь идет об оборудовании в пределах населенных пунктов новых огневых позиций, с которых оккупанты обстреливают подразделения Объединенных сил, прикрываясь местными жителями. В то же время противник снова взялся минировать местность, в т.ч. на территориях частных земельных участков без установки предупредительных знаков и ограждений.

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"27 марта в Словяносербском районе Луганской области в результате подрыва на минах погибли два человека, и еще один получил тяжелое ранение. Несмотря на указанные трагические события, с 30 марта российские наемники 4-й отдельной мотострелковой бригады "2-го (Луганск) АК" продолжили минирования местности в указанном районе", – сообщила разведка.

Отметим, что от мин страдают не только мирные жители или украинские военные, но и сами оккупанты. Как сообщали новости "Сегодня", в марте на Донбассе боевики снова подорвались на своих же минах.

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Донбасс разведка боевики мины мирные жители

Источник: Сегодня

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