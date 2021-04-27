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На Донбассе подорвался автомобиль, у ВСУ серьезные потери

27 апреля, 15:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Раненые после подрыва доставлены в госпиталь. Военные рассказали, в каком они состоянии

На Донбассе подорвался автомобиль украинской армии, в результате погиб боец, еще трое получили ранения. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

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Инцидент произошел сегодня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", но не уточняется, у какого населенного пункта.

"В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащих получили боевые травмы", – говорится в сообщении.

Раненых доставили в госпиталь, состояние их здоровья удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части.

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Также мы писали, что 26 апреля снайпер боевиков убил бойца ВСУ с позывным "Африка".

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Читайте подробнее, где вчера боевики атаковали позиции ВСУ.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Донбасс ВСУ потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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