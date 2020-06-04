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На Донбассе мирный житель подорвался на мине боевиков

4 июня, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Также оккупанты продолжают подлые провокации и применяют любимую тактику

На Донбассе, на одном из минных полей боевиков подорвался мирный житель. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают создавать угроза жизни и здоровью местного населения.

В частности, оккупанты не прекращают практику ведения огня непосредственно из жилых кварталов населенных пунктов – как по позициям подразделений Объединенных сил, так и по объектам гражданской инфраструктуры в "Л/ДНР". А пропагандистские СМИ в это время распространяет фейковую информацию о якобы "обстреле со стороны украинской армии".

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Также в ГУР сообщают, что, учитывая массовые установления противником минных полей, в основном без предупредительных отметок, продолжаются случаи травмирования и гибели гражданского населения. Так, на днях в полосе ответственности 6-го отдельного мотострелкового полка "2 АК (Луганск)" ВС РФ около н.п. Калиновое, местный житель получил тяжелые телесные повреждения в результате подрыва на мине.

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Напомним, недавно мы уже писали, что ООС разоблачили подлую тактику боевиков – противник размещает артиллерию вблизи жилых домов, вызывая этим самым ответный огонь украинских военных в сторону мирных жителей.

Также мы показывали видео, как ВСУ плотным огнем накрыли позиции боевиков. Наши военные ударили по разным позициям врага. Волонтер отметил, что оттуда постоянно велся вражеский огонь и наши военные заставили боевиков замолчать.

Смотрите также в сюжете, как во время одного из вражеских обстрелов снаряд попал прямо в блиндаж ВСУ, в котором находился один боец, но чудом выжил:

Видео: Сегодня

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Донбасс разведка мина боевики

Источник: Сегодня

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