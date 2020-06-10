На Донбассе подорвался военный автомобиль с украинскими бойцами: что произошло

На Донбассе, где ранее подорвался боец, начато досудебное расследование из-за подрыва на взрывном устройстве военного автомобилю ВС Украины, в результате чего 10 военнослужащих получили травмы, в тому числе, – минно-взрывные.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины на сайте.

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Согласно сообщению ведомства генпрокурора Украины, 9 июня 2020, около 9:30 по киевскому времени, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" последний в колонне украинский автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

Пострадавшим украинским военнослужащим оказана медицинская помощь.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что на Донбассе мирный житель подорвался на мине боевиков. Инцидент произошел на одном из минных полей боевиков.

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