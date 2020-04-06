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На Донбассе подтвердили первую смерть от COVID-19: подробности

6 апреля, 13:52

Татьяна Власенко

Мужчина был госпитализирован с признаками дыхательной недостаточности

В Донецкой области зафиксирован первый летальный случай от коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно. Сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц", – рассказал Кириленко.

Отметим, мужчина умер еще 3 апреля, о чем сообщил Дружковский горсовет. Однако тогда коронавирус у пациента только подозревали.

Известно, что мужчина был госпитализирован в Центральную городскую клиническую больницу бригадой скорой помощи с признаками дыхательной недостаточности 1 апреля.

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"В контакте с лицом с подозрением на COVID-19, или прибывшими в течение 14 дней из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, пациент не находился", – отметили в горсовете.

В связи с тяжестью заболевания 3 апреля мужчине было проведено обследование на COVID-19 с помощью быстрого теста, результат оказался положительным.

Больной находился в тяжелом состоянии, и 3 апреля в 14:45 умер. А сегодня, 6 апреля, коронавирус у мужчины был подтвержден лабораторно.

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В Дружковском горсовете уверяют, что все это время контактные лица находились в самоизоляции.

Напомним, на Закарпатье умерла 71-летняя женщина, у которой ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Ее сын работает заведующим поликлиническим отделением Иршавской районной больницы.

Также ранее коронавирус унес жизнь человека в Кировоградской области.

О том, как с COVID-19 борются в мире – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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