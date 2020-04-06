Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,37
29,56
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

COVID-19 в Кировоградской области: зафиксирована первая смерть от инфекции

6 апреля, 08:01

Тина Наринецкая

В области COVID-19 подтвердили у 41 человека

Коронавирусная инфекция начала уносить жизни в еще одной области Украины – первый человек скончался от COVID-19 в Кировоградской области. Об этом в Telegram сообщил председатель местной ОГА Андрей Балонь.

"В области лабораторным методом подтвержден 41 случай заболевания коронавирус, из них 1 летальный", – говорится в сообщении.

Кроме того, на данный момент лабораторный центр продолжает проводить ПЦР-тестирование у людей, которые контактировали с зараженными.

Реклама

Напомним, ежедневно в разных регионах Украины фиксируют новые случаи заражения коронавирусом. На данный момент в стране официально подтвердили 1308 случаев заражения COVID-19. Из них 28 человек выздоровели, еще для 37 пациентов диагноз оказался смертельным.

В тренде
Купите продукты и не выходите из дома: на Буковине введут новые жесткие ограничения

А тем временем турецкие врачи провели успешные испытания разрабатываемой ими вакцины от коронавируса нового типа на животных.

"Есть хорошая новость. При помощи микроигл на лейкопластыре животным была введена вакцина от коронавируса, которая создает антитела к коронавирусу и не позволяет ему присоединяться к клеткам", - рассказал профессор университета Хаджеттепе Атеш Кара.

По каким симптомам можно определить коронавирус – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть инфекция заражение коронавирус кировоградская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 5 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 5 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Житель Житомира выписался из больницы и назвал
Житель Житомира выписался из больницы и назвал "лучшее лекарство" от коронавирусаДругие регионы
В Николаев движется китайское судно, капитан которого умер от коронавируса (фото)
В Николаев движется китайское судно, капитан которого умер от коронавируса (фото)Другие регионы
Комендантский час и блокировка города: ОТГ в Черкасской области закрывают на карантин
Комендантский час и блокировка города: ОТГ в Черкасской области закрывают на карантинДругие регионы
"Коронавируса нет": дочь умершей знахарки из Конотопа сделала громкое заявлениеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...