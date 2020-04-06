COVID-19 в Кировоградской области: зафиксирована первая смерть от инфекции

В области COVID-19 подтвердили у 41 человека

Коронавирусная инфекция начала уносить жизни в еще одной области Украины – первый человек скончался от COVID-19 в Кировоградской области. Об этом в Telegram сообщил председатель местной ОГА Андрей Балонь.

"В области лабораторным методом подтвержден 41 случай заболевания коронавирус, из них 1 летальный", – говорится в сообщении.

Кроме того, на данный момент лабораторный центр продолжает проводить ПЦР-тестирование у людей, которые контактировали с зараженными.

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Напомним, ежедневно в разных регионах Украины фиксируют новые случаи заражения коронавирусом. На данный момент в стране официально подтвердили 1308 случаев заражения COVID-19. Из них 28 человек выздоровели, еще для 37 пациентов диагноз оказался смертельным.

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А тем временем турецкие врачи провели успешные испытания разрабатываемой ими вакцины от коронавируса нового типа на животных.

"Есть хорошая новость. При помощи микроигл на лейкопластыре животным была введена вакцина от коронавируса, которая создает антитела к коронавирусу и не позволяет ему присоединяться к клеткам", - рассказал профессор университета Хаджеттепе Атеш Кара.

По каким симптомам можно определить коронавирус – смотрите в сюжете:

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