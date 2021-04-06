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На Донбассе погиб второй украинский военный за сутки

6 апреля, 01:24

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Золотого

На Донбассе вследствие нарушения оккупантами режима прекращения огня под Золотым военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.

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Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

"5 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия позиций украинских защитников неподалеку Золотое-4", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уже сообщили представителям ОБСЕ. На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

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Ранее стало известно, что в результате прицельного обстрела из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевиками позиций украинских защитников у Авдеевки погиб военнослужащий Объединенных сил.

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Напомним, 3 апреля, на Донбассе на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался боец ВСУ.

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Донбасс гибель военные боевики обстрелы Золотое
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