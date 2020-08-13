На Донбассе погиб разведчик: военные назвали причину смерти

Сейчас и полиция, и военные проводят расследование смерти бойца

На Донбассе погиб украинские военный во время выполнения боевого задания. При этом, несмотря на вражеские обстрелы, погиб он не от вражеской пули, а от своей же.

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Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Север".

Отмечается, что сейчас и полиция, и военные проводят расследование смерти бойца.

"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью, умер военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил. Обстоятельства и причины смерти выясняются представителями Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким умершего защитника Украины", – заявили военные.

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Отметим, что на Донбассе каждый день продолжаются обстрелы. Украинское военное командование называет их только провокационными, и они якобы не нарушают перемирия. В то же время с начала режима тишины (с 27 июля) погибли девять боевиков и еще 15 раненых, при этом ВСУ даже ни разу не выстрелили.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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