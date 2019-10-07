На Донбассе погиб солдат одесской мехбригады: названо имя

Во время выполнения боевого задания в него попало несколько пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета

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На Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный Иван Дейкун. Он был в составе 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода. Об этом заявили в командовании части, сообщает "Думская".

41-летний Дейкун был старшим солдатом. Во время выполнения боевого задания в него попало несколько пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета. Военный скончался на месте от болевого шока и потери крови.

Также известно, что погибший солдат был родом из Николаевской области.

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Ранее сообщалось, с начала суток на Донбассе боевики 17 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один ранен.

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Напомним, 5 октября на Донбассе боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму.

А 4 октября на Донбассе боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня.

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