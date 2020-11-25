Боевики снова нарушили режим тишины на Донбассе: погиб военнослужащий

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 24 ноября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, вблизи населенных пунктов Шумы и Южное враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет. А неподалеку Водяного противник провоцировал наших защитников из стрелкового оружия.
Кроме того, в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел вражеский снайпер. В результате чего украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение.
"Для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника доставили в лечебное учреждение. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось", - добавили в штабе.
О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ.
Известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не было.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе оккупанты шесть раз открывали огонь.
Также напомним, вице-премьер-министр по вопросам оборонной и стратегической промышленности Олег Уруский съездил на Донбасс, где ознакомился с состоянием вооружения и военной техники (ВВТ) украинской армии.
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