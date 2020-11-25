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Боевики снова нарушили режим тишины на Донбассе: погиб военнослужащий

25 ноября, 07:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Врачам не удалось спасти воина

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 24 ноября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи населенных пунктов Шумы и Южное враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет. А неподалеку Водяного противник провоцировал наших защитников из стрелкового оружия.

Кроме того, в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел вражеский снайпер. В результате чего украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение.

"Для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника доставили в лечебное учреждение. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось", - добавили в штабе.

О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ.

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Известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не было.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе оккупанты шесть раз открывали огонь.

Также напомним, вице-премьер-министр по вопросам оборонной и стратегической промышленности Олег Уруский съездил на Донбасс, где ознакомился с состоянием вооружения и военной техники (ВВТ) украинской армии.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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