На Донбассе погиб украинский военный – журналист

Сегодня, 2 марта, украинские военные понесли потери на Донбассе. Об этом на своей странице в соцсети сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Сегодня погиб наш воин под Авдеевкой. Там продолжается снайперская война. На фоне снижения интенсивности боевых действий на всем фронте Авдеевка привлекает внимание как место самых ожесточенных контактных боев, где напряженность и угроза украинским воинам ничуть не спадает. Противник, очевидно, усилил свои подразделения в этом районе опытными снайперами, и действует очень активно", – сообщил Бутусов.

Как сообщалось, 25 февраля от пули снайпера в районе Авдеевки Донецкой области погиб военнослужащий 1-го батальона 95-й бригады Александр Сивко. Об этом сообщила пресс-служба Бородянского районного военного комиссариата на своей странице в Facebook.

"Родился Саша в пгт Песковка Бородянского района Киевской области 7 мая 1998-го. В 2016 году окончил Киевский профессиональный лицей строительства и коммунального хозяйства, получил профессию "Электромонтажник вторичных цепей; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования на автомобильном транспорте ". В апреле 2017-го Александр добровольно пришел в Бородянский РВК с целью прохождения военной службы по контракту. 29.05.2017 года Бородянским РВК Киевской области был призван на военную службу по контракту сроком на 3 года", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в период с 20 по 26 февраля подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили 17 человек. В частности, в формированиях самопровозглашенной "ДНР" зафиксировано 11 погибших боевиков. Еще шесть человек не досчитались в т.н. "ЛНР".