На Донбассе погиб украинский воин, но ВСУ жестко отомстили

Обострение на Донбассе продолжается. За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстреливал позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Артиллерию калибра 122 мм противник применил вблизи Луганского, выпустив в сторону наших позиций полсотни снарядов. Свою артиллерию оккупанты разместили непосредственно в Калининском, что на восточной окраине Горловки, рядом с домами гражданских. Три раза в течение суток агрессор вел огонь по защитникам Крымского, применив при этом минометы калибров 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Из минометов такого же калибраи крупнокалиберных пулеметов российские наемники атаковали на подступах к Попасной. Также из минометов калибра 120 мм враг открывал огонь у Троицкого и Новозвановки, а по защитникам Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с населенным пунктом Екатериновка противник для обстрелов применял минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

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Неподалеку Авдеевки, Новотроицкого, Славного, Старогнатовки и Богдановка опорные пункты украинской армии агрессор обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя. Еще двое военнослужащих получили ранения. Наши защитники, удерживая оборону, действовали отважно и дали подразделениям противника достойный отпор. По данным разведки, 13 июня украинские воины уничтожили трех и ранили по меньшей мере двух российских захватчиков. Почувствовав на себе решительность действий военнослужащих ВСУ, агрессор прекратил свою активность", – сообщили в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе мина боевиков попала в жилой дом, почти полностью разрушив его, а еще три разорвались в непосредственной близости от частного дома.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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