Обострение на Донбассе: боевики понесли потери

За прошедшие сутки,12 июня, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Применяя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Широкина боевики дважды применили минометы калибра 82 мм. Неподалеку от Верхнеторецкого, Водяного и Марьинки агрессор использовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Оборонительные укрепления на подступах к Авдеевке оккупанты дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по опорным пунктам украинских военных вблизи Луганского противник четыре раза в течение суток открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с населенным пунктом Крымское оккупанты применили минометы 82-го калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли огонь противника имеющимися средствами.

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По данным разведки, 12 июня наши военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее трех российских захватчиков.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты недалеко от населенного пункта Славное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Луганского противник выпустил 50 снарядов из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.

"Украинские защитники приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности", - говорится в сообщении.

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За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что оккупационные войска на Донбассе активно проводят боевую подготовку различных подразделений, а также проверяют мобилизационный резерв.

Что сейчас происходит на Донбассе – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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