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На Донбассе погиб военный, еще двое ранены

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
31 августа, 08:02
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Оккупанты обстреляли наши позиции из минометов, ракетных комплексов, гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Есть пострадавшие, один из украинских военнослужащих – погиб.

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Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

У Новозвановки враг трижды обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

"Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов. В направлении Катериновки российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В районе Новотошковского враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов, а с БПЛА было сброшено гранату ВОГ-17. Неподалеку Водяного оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

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Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, другой – получил ранения. Также, в результате подрыва на НПП, один военный получил минно-взрывную травму.

"Раненых воинов было срочно доставлено в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников – средней степени тяжести", – добавляют в ООС.

По состоянию на 7:00 утра 31 августа, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Год режима прекращения огня

27 июля 2020 года вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно договоренностям, перемирие должны соблюдать до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.

Однако, как пишет ТКГ, с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов, вследствие которых погибли 45 бойцов ВСУ, еще 163 получили ранения.

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Ранее мы сообщали, что:

  • за прошедшие сутки, 28 августа, боевики обстреляли Авдеевку – там десять человек получили осколочные ранения. Вероятно, боевики пытались сорвать визит президента Владимира Зеленского в США для встречи с американским лидером Джо Байденом;
  • из-за обстрела железнодорожной станции Авдеевка с неподконтрольной Украине территории изменилось расписание поездов.

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