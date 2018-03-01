На Донбассе пограничники задержали контрабанду на миллионы гривен

Силовики задержали грузовик с сигаретами на 3,6 миллиона гривен

В Донецкой области сотрудники Государственной пограничной службы задержали грузовик с сигаретами на 3,6 миллиона гривен.

Как сообщили в Госпогранслужбе, контрабанда была задержана 28 февраля сотрудниками пограничных оперативных подразделений совместно с представителями Национальной полиции и Государственной фискальной службы.

При отработке тыловых районов вдоль линии соприкосновения, в районе села Дружковка, был обнаружен грузовой автомобиль IVECO украинской регистрации.

"Во время осмотра грузовика правоохранители обнаружили 200 ящиков сигарет Marlboro, оклеенных марками акцизного сбора Украины с признаками подделки и без соответствующих товарно-сопроводительных документов. 33-летний водитель автомобиля, уроженец Луганской области, от предоставления каких-либо объяснений категорически отказался", – говорится в сообщении.

100 тысяч пачек сигарет на общую сумму около 3,6 млн гривен и автомобиль, как средство незаконного перемещения товаров, переданы представителям ГФС.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Незаконное приобретение с целью сбыта или хранения с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров".

Напомним, ранее харьковские пограничники задержали контрабандиста, который пытался вывезти в Россию 70 орденов и медалей, спрятав их в протезе ноги.

Перед этим в международном аэропорту "Запорожье" служебная собака учуяла у гражданина Марокко наркотические препараты.

Также мы писали, что СБУ и прокуратура перекрыли канал контрабанды оружия в Одесской области: был задержан житель Измаила с 14-ю пистолетами Zoraki.