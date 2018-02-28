Режима прекращения огня на Донбассе больше нет – штаб АТО

С начала суток зафиксировано 3 обстрела позиций ВСУ со стороны боевиков, в результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал

Соблюдения режима прекращения огня на Донбассе больше нет. Несмотря на небольшое количество обстрелов, боевики на некоторых участках линии разграничения продолжают провоцировать Вооруженные Силы. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении, на рассвете, противник активизировался на Светлодарской дуге. Под обстрелы агрессора из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции у населенного пункта Луганское. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Новгородского. На Донецком направлении, в обеденное время, противник применил минометы различных калибров вблизи Павлополь на Приазовье", – говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала суток зафиксировано 3 обстрела позиций ВСУ со стороны боевиков. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Ранее сообщалось, что у боевиков на Донбассе выходит из строя военная техника.

В частности, рассказали эксперты, командование формирований самопровозглашенной "ЛНР" настоятельно требует от командиров подразделений и их зампотехов соблюдать нормы эксплуатации вооружения и боевой техники, а также допускать к их использованию исключительно подготовленный личный состав.

Ранее стало известно, что в период с 20 по 26 февраля подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили 17 человек. В частности, в формированиях самопровозглашенной "ДНР" зафиксировано 11 погибших боевиков. Еще шесть человек не досчитались в т.н. "ЛНР".