Режима прекращения огня на Донбассе больше нет – штаб АТО

Сегодня, 19:15

С начала суток зафиксировано 3 обстрела позиций ВСУ со стороны боевиков, в результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал

В зоне АТО продолжается противостояние. Фото: AFP
В зоне АТО продолжается противостояние. Фото: AFP

Соблюдения режима прекращения огня на Донбассе больше нет. Несмотря на небольшое количество обстрелов, боевики на некоторых участках линии разграничения продолжают провоцировать Вооруженные Силы. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении, на рассвете, противник активизировался на Светлодарской дуге. Под обстрелы агрессора из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции у населенного пункта Луганское. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Новгородского. На Донецком направлении, в обеденное время, противник применил минометы различных калибров вблизи Павлополь на Приазовье", – говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала суток зафиксировано 3 обстрела позиций ВСУ со стороны боевиков. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Ранее сообщалось, что у боевиков на Донбассе выходит из строя военная техника.

В частности, рассказали эксперты, командование формирований самопровозглашенной "ЛНР" настоятельно требует от командиров подразделений и их зампотехов соблюдать нормы эксплуатации вооружения и боевой техники, а также допускать к их использованию исключительно подготовленный личный состав.

Ранее стало известно, что в период с 20 по 26 февраля подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили 17 человек. В частности, в формированиях самопровозглашенной "ДНР" зафиксировано 11 погибших боевиков. Еще шесть человек не досчитались в т.н. "ЛНР".
Донбасс, ВСУ, ато

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