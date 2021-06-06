На Донбассе украинский военный подорвался на взрывчатке: он в больнице

На Донбассе за последние сутки, 5 июня, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Один украинский военный подорвался на взрывчатке.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
С начала текущих суток боевики один раз обстреляли позиции ВСУ из миномета 120-го калибра вблизи Песков.
Также отмечается, что в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве пострадал один военнослужащий. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу. Сейчас он в состоянии средней тяжести.
Вооруженные Силы Украины придерживаются режима прекращении огня.
Напомним, экс-главарю "Оплота" дали пожизненное за обстрел автобуса с людьми.
Кроме того, оккупанты обложили минами Майорское. Противник забросил запрещенные мины на подконтрольную Украине территорию с помощью гранатомета.
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