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На Донбассе украинский военный подорвался на взрывчатке: он в больнице

6 июня, 07:35

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На Донбассе пострадал украинский военный – его госпитализировали. Какая ситуация в районе ООС

На Донбассе за последние сутки, 5 июня, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Один украинский военный подорвался на взрывчатке.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

С начала текущих суток боевики один раз обстреляли позиции ВСУ из миномета 120-го калибра вблизи Песков.

Также отмечается, что в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве пострадал один военнослужащий. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу. Сейчас он в состоянии средней тяжести.

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Вооруженные Силы Украины придерживаются режима прекращении огня.

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Напомним, экс-главарю "Оплота" дали пожизненное за обстрел автобуса с людьми.

Кроме того, оккупанты обложили минами Майорское. Противник забросил запрещенные мины на подконтрольную Украине территорию с помощью гранатомета.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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