На Донбассе приуныли боевики

В двух частях т.н. "ДНР" ("3-й омсбр" и "11-м омсп") командование фиксирует "снижение уровня морально-психологического состояния личного состава". Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

По данным ИС, это связано с запретом на открытие огня по позициям ВСУ.

"Особое раздражение боевиков и российских наемников вызвали угрозы командования "детального расследования всех случаев немотивированного открытия огня" и обещания "наказания виновных", – пояснили эксперты.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в оккупированном Донецке произошло два взрыва – в центре города и на окраине.

"Есть информация о взрыве автомобиля "Мерседес" возле Южного автовокзала, там двое погибших и четверо пострадавших, – пишут дончане. – Еще, говорят, взрыв на улице Бахметьева 6-б, возле кафе "СССР" на Текстильщике".