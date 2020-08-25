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На Донбассе прогремел взрыв: ранены военные ВСУ

25 августа, 16:21

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В ООС рассказали о состоянии пострадавших военнослужащих

После гибели на Донбассе старшего лейтенанта ВСУ Владимира Рудика стало известно о новом инциденте, в результате которого пострадали двое военнослужащих.

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Как сообщили в пресс-центре Объединенных сил, во время передвижения между взводными опорными пунктами 25 августа на их пути сработало неизвестное взрывное устройство.

"Воинов оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении ООС.

Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на место взрыва прибыло руководство бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Напомним, что пока на передовой боевики продолжают стрелять, в тылу украинские военные понесли потери. Вследствие подрыва погиб один боец и еще один получил ранение.

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Также ранее в этом месяце сообщалось о гибели на Донбассе разведчика. В Оперативном командовании "Север" озвучили странную причину смерти бойца.

Смотрите в сюжете о недавнем визите президента Владимира Зеленского на Донбасс:

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взрыв Донбасс ВСУ война на Донбассе потери ВСУ

Источник: Сегодня

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