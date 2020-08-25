На Донбассе прогремел взрыв: ранены военные ВСУ

После гибели на Донбассе старшего лейтенанта ВСУ Владимира Рудика стало известно о новом инциденте, в результате которого пострадали двое военнослужащих.
Как сообщили в пресс-центре Объединенных сил, во время передвижения между взводными опорными пунктами 25 августа на их пути сработало неизвестное взрывное устройство.
"Воинов оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении ООС.
Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на место взрыва прибыло руководство бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.
Напомним, что пока на передовой боевики продолжают стрелять, в тылу украинские военные понесли потери. Вследствие подрыва погиб один боец и еще один получил ранение.
Также ранее в этом месяце сообщалось о гибели на Донбассе разведчика. В Оперативном командовании "Север" озвучили странную причину смерти бойца.
Смотрите в сюжете о недавнем визите президента Владимира Зеленского на Донбасс:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк