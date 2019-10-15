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Во Львовской области вспыхнул пожар на шахте: что с горняками

15 октября, 08:29

Горело на горизонте минус 500 метров

Фото ГСЧС

Фото ГСЧС

В селе Глухов Сокальского района на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" на горизонте минус 500 м в понедельник, 14 октября, возник пожар. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, на поверхность эвакуировали 13 горняков.

В 20:20 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекалось 4 отделения ВГСО Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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Напомним, ранее чрезвычайная ситуация произошла на шахтах компании по добыче меди KGHM Polska Miedz в Польше. Тогда погиб рабочий, еще 5 были травмированы.

Также на угольной шахте под Катовице произошло землетрясение, в результате которого погибли трое горняков.

Как мы писали, вследствие подземных толчков обрушился один из коридоров шахты "Рудная" в польском городе Польковице. В то время под землей находились 32 шахтера. 16 человек смогли выйти из коридора, не пострадав, а семеро – получили травмы и были госпитализированы.

Предыдущая авария тоже произошла из-за землетрясения. Тогда погиб один горняк, а восемь человек пострадали.

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