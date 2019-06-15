На Донбассе произошел взрыв в шахте: погиб горняк
Трагедия случилась вечером 14 июня на шахте "Центральная" около Торецка
Спустя два месяца после трагедии на шахте в городе Красноармейск, в Донецкой области произошла новая авария, в результате которой погиб работник рудника.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, трагический инцидент случился вечером 14 июня на шахте "Центральная" около Торецка, которая принадлежит госпредприятию "Торецькуголь".
"На горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы", – уточнили в ГСЧС.
На аварийном участке находилось два горняка – один спасся самостоятельно, а тело другого обнаружили спустя несколько часов после случившегося.
"Всего в шахте работало 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность", – отметили спасатели.
К спасательным работам привлекалось четыре горно-спасательных отделения Минэнергоугля.
Напомним, что 29 мая, на шахте "Лесная" во Львовской области произошло обрушение породы, в результате чего погиб горняк.
Мы также писали, что не так давно в Донецкой области на шахте "Покровская", что в пгт Удачное, произошел взрыв, в результате которого пострадали семь горняков. ЧП произошло из-за взрыва метано-воздушной смеси. К месту происшествия для проведения спасательных работ бросили военизированные горно-спасательные отряды.
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