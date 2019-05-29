Во Львовской области обвалилась шахта: есть погибшие

Тело одного горняка уже подняли на поверхность

Фото: Pixabay

В ночь на среду. 29 мая, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалами оказались два горняка. Об этом передают в пресс-службе ГСЧС.

Обвал произошел в 03:11. Всего в шахте находятся 69 горняков (на аварийном участке – 21 горняк). Шахта работает в штатном режиме.

"По состоянию на 6:30, спасатели нашли тело одного из горняков", – отметил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

В 7:00 тело погибшего подняли на поверхность. Работы по извлечению второго шахтера продолжаются.

К проведению аварийно-спасательных работ привлечены три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Напомним, не так давно в Донецкой области на шахте "Покровская", что в пгт Удачное, произошел взрыв, в результате которого пострадали семь горняков. ЧП произошло из-за взрыва метано-воздушной смеси. К месту происшествия для проведения спасательных работ бросили военизированные горно-спасательные отряды.

Также мы сообщали, что один шахтер погиб и двое пострадали в результате аварии на шахте в Красноармейске.





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