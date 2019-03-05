Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе рабочие-дорожники наткнулись на "артиллерийский сюрприз"

Сегодня, 18:44

Около 30 артиллерийских снарядов и танковая пушка провели в земле почти 80 лет

На Донбассе рабочие-дорожники наткнулись на "артиллерийский сюрприз" Донбасс Около 30 артиллерийских снарядов и танковая пушка провели в земле почти 80 лет

В Донецкой области во время ремонта трассы Лиман – Доброполье дорожные рабочие наткнулись на артиллерийский тайник – почти 30 снарядов и обломки противотанковой пушки времен Второй мировой войны.

Экскаваторщик, расчищавший обочину для расширения трассы, рассказал, как вместе с корнями и грунтом вытащил из земли снаряды.

"Копал и выкопал. Высыпал из ковша все – не взорвался, и нормально", – рассказал экскаваторщик Сергей Сербин.

По словам рабочего, паниковать он не стал, а вызвал саперов, которые извлекли из земли 29 целых артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров, фрагменты еще пяти и обломки пушки.

Боеприпасам – более 70 лет, и такая находка здесь – не первая, говорит глава одного из окрестных сел. Раньше местные выкапывали минометы и противотанковые мины, и даже раскапывали братские могилы.

"Да, такой арсенал, если бы рванул, то яма была бы, наверное, в пять-десять раз больше вот этой ямы. И опасно для трассы. Они же могут и сами взорваться. Потому это опасные находки", – объяснил Николай Дихтенко, глава Андреевского сельсовета.

Спасатели подтверждают: такие снаряды остаются боеспособными почти столетие.

"Несмотря на то, что данные боеприпасы – времен Второй мировой войны, они все еще сохраняют свою способность взрываться и при детонации могут нанести немалый вред здоровью или даже привести к смертельным последствиям", – рассказала Александра Кочергина пресс-офицер ГСЧС в Донецкой области.

Недалеко от Андреевки проходили две линии обороны: советская и немецкая. Потому спасатели предполагают, что во время реконструкции дороги такие находки могут попадаться еще не один раз.

Напомним, ранее на острове Березань в Черном море спасатели нашли более 200 боеприпасов времен прошлых войн (артснарядов от 45 до 150 мм и взрывателей). Опасные находки перевезли на полигон и уничтожили путем контролируемого подрыва.

Также мы писали о том, как возле винницкого села обнаружили немалый арсенал снарядов времен Второй мировой войны. Боеприпасы сюда когда-то свозили для хранения. Затем полигон засадили молодыми деревьями. Местные обходят опасный лес десятой дорогой – время от времени там раздаются мощные взрывы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, дорога, снаряды, ремонт дороги

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе рабочие-дорожники наткнулись на "артиллерийский сюрприз"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В "Л/ДНР" запасаются кровью, а боевиков возвращают из отпусков: появились тревожные разведданные

Сегодня, 14:19

Противник активизировался на Донбассе и активно готовится к эскалации боевых действий

Обострение на Донбассе: боевики ударили из артиллерии и минометов

Сегодня, 13:27

Наиболее массированные обстрел был вблизи Водяного, где боевики были из 122-мм артиллерии

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

“Автокефалия ненастоящая, а Епифаний - внук Филарета” - Софроний

Дом, машины, жена и дети. Все о личной жизни Владимира Зеленского

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы

Пенсии в Украине поднимут выше, чем обещали

Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Андрей Данилко – о скандале на Евровидении