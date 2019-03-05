На Донбассе рабочие-дорожники наткнулись на "артиллерийский сюрприз"

Около 30 артиллерийских снарядов и танковая пушка провели в земле почти 80 лет

На Донбассе рабочие-дорожники наткнулись на "артиллерийский сюрприз" 2019-03-05T18:44:00+02:00 Донбасс Около 30 артиллерийских снарядов и танковая пушка провели в земле почти 80 лет

В Донецкой области во время ремонта трассы Лиман – Доброполье дорожные рабочие наткнулись на артиллерийский тайник – почти 30 снарядов и обломки противотанковой пушки времен Второй мировой войны.

Экскаваторщик, расчищавший обочину для расширения трассы, рассказал, как вместе с корнями и грунтом вытащил из земли снаряды.

"Копал и выкопал. Высыпал из ковша все – не взорвался, и нормально", – рассказал экскаваторщик Сергей Сербин.

По словам рабочего, паниковать он не стал, а вызвал саперов, которые извлекли из земли 29 целых артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров, фрагменты еще пяти и обломки пушки.

Боеприпасам – более 70 лет, и такая находка здесь – не первая, говорит глава одного из окрестных сел. Раньше местные выкапывали минометы и противотанковые мины, и даже раскапывали братские могилы.

"Да, такой арсенал, если бы рванул, то яма была бы, наверное, в пять-десять раз больше вот этой ямы. И опасно для трассы. Они же могут и сами взорваться. Потому это опасные находки", – объяснил Николай Дихтенко, глава Андреевского сельсовета.

Спасатели подтверждают: такие снаряды остаются боеспособными почти столетие.

"Несмотря на то, что данные боеприпасы – времен Второй мировой войны, они все еще сохраняют свою способность взрываться и при детонации могут нанести немалый вред здоровью или даже привести к смертельным последствиям", – рассказала Александра Кочергина пресс-офицер ГСЧС в Донецкой области.

Недалеко от Андреевки проходили две линии обороны: советская и немецкая. Потому спасатели предполагают, что во время реконструкции дороги такие находки могут попадаться еще не один раз.

Напомним, ранее на острове Березань в Черном море спасатели нашли более 200 боеприпасов времен прошлых войн (артснарядов от 45 до 150 мм и взрывателей). Опасные находки перевезли на полигон и уничтожили путем контролируемого подрыва.

Также мы писали о том, как возле винницкого села обнаружили немалый арсенал снарядов времен Второй мировой войны. Боеприпасы сюда когда-то свозили для хранения. Затем полигон засадили молодыми деревьями. Местные обходят опасный лес десятой дорогой – время от времени там раздаются мощные взрывы.

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