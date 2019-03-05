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Обострение на Донбассе: боевики ударили из артиллерии и минометов

Сегодня, 13:27

Наиболее массированные обстрел был вблизи Водяного, где боевики были из 122-мм артиллерии

Фото: Минобороны РФ
Обострение на Донбассе: боевики ударили из артиллерии и минометов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e5c/fd1/5c7e5cfd1c389.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e5c/fd1/5c7e5cfd1c389.jpg Донбасс Наиболее массированные обстрел был вблизи Водяного, где боевики были из 122-мм артиллерии

Сегодня с самого утра на фронте враг продолжил обстрелы позиций украинской армии и только до обеда уже выпустил около 50 снарядов и мин. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Так, по состоянию на 12.00 зафиксировано уже четыре обстрела противником и во всех случаях из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Под вражескими обстрелами уже с самого начала суток находились оборонительные укрепления наших войск в районах н.п. Крымское, Водяное, Широкино и Лебединский:

  • в 06.00 утра противник обстрелял из минометов позиции ВСУ вблизи Крымского, выпустив 10 мин 82-го калибра;
  • в 06.05 за более чем час с небольшими перерывами оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии и 120-х минометов по защитникам н.п. Лебединский – выпустили пять снарядов и три мины;
  • наиболее массированным был артиллерийских обстрел вблизи с. Водяное, который враг совершил с 06.26 со стороны н.п. Азов. Вблизи позиций ВСУ взорвались 29 снарядов 122-го калибра;
  • ровно в 07.00 утра под вражеский артобстрел попали позиции Объединенных сил на подступах к Широкино. Со стороны Саханки российско-оккупационные войска открыли огонь из артиллерийских орудий и минометов калибра 120 мм с общим расходом два снаряда и 12 мин соответственно.

Украинские военные давали ответный огонь, но артиллерию и минометы не применяли. В результате боевых действий потерь у ВСУ нет.

Как сообщал штаб Объединенных сил, пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, при этом десять раз применялось запрещенное "Минском" вооружение. Враг вел огонь по украинским защитникам из танков, артиллерийских систем и минометов, потратив 108 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм. Также противник обстреливал наши подразделения из противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов погиб украинский боец, но ВСУ отомстили боевикам за смерть побратима.

В то же время стало известно, что ВСУ мощным ударом уничтожили огневую точку боевиков "Прыщ". Бойцы Объединенных сил решили наказать врага за постоянные обстрелы и дали так, что аж бревна поразлетались.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, артиллерия, обстрелы

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