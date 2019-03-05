В "Л/ДНР" запасаются кровью, а боевиков возвращают из отпусков: появились тревожные разведданные

Противник активизировался на Донбассе и активно готовится к эскалации боевых действий

Фото: Минобороны РФ

В "Л/ДНР" запасаются кровью, а боевиков возвращают из отпусков: появились тревожные разведданные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e68/bcc/5c7e68bcc05c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e68/bcc/5c7e68bcc05c6.jpg 2019-03-05T14:19:00+02:00 Донбасс Противник активизировался на Донбассе и активно готовится к эскалации боевых действий

Российско-оккупационное командование усилило подготовку войск "1 и 2 АК ВС РФ" к активизации боевых действий. Даже проводится скрытая перепись населения оккупированных территорий на случай мобилизации мирных жителей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, с 1 марта начали отзывать личный состав из отпусков, и запрещено на неопределенный срок увольняться из расположения частей. При этом, возросла интенсивность пополнения передовых подразделений боеприпасами, инженерным и другим имуществом.

"В медицинских учреждениях на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей активизированы меры по пополнению запасов крови. Так, на прошлой неделе для сдачи донорской крови было привлечено военнослужащих российских оккупационных войск и в принудительном порядке работников т. н. "государственных" учреждений и студентов учебных заведений", – сообщает разведка.

Также оккупанты заботятся и о мобилизации на случай активных боевых действий. Российская оккупационная администрация под видом проверки задолженности местных жителей за коммунальные услуги скрыто проводит перепись населения для уточнения мобилизационных резервов.

Как сообщалось, на Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ. Российское командование пытается подтянуть боеготовность боевиков к уровню войск РФ

В свою очередь командующий ООС Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. По словам генерала, боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам Объединенных сил.

А тем временем ВСУ мощным ударом уничтожили огневую точку боевиков "Прыщ".

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