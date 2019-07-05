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На Донбассе ранен боец ВСУ, еще у четверых – травмы

5 июля, 23:52

противник совершил 6 обстрелов в районе оперативно-тактической группировки Восток и 8 – в районе Севера

Фото: Facebook

С начала суток незаконные вооруженные формирования совершили 14 обстрелов украинских позиций на Донбассе, один украинский боец ​​ранен, четыре травмированы.

Об этом информирует пресс-центр Объединенных сил.

Так, противник совершил 6 обстрелов в районе оперативно-тактической группировки "Восток" и 8 – в районе "Севера".

На "Востоке" стреляли из снайперской винтовки под Водяным; из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия вблизи Петровского; из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета в окрестностях Новотроицкого; из крупнокалиберного пулемета в Николаевке; из миномета калибра 120 мм в окрестностях Широкино; из крупнокалиберного пулемета неподалеку от Марьинки.

На "Севере" трижды обстреливали окраины Крымского из минометов калибра 82 мм; Новотошковского – из гранатометов и крупнокалиберного пулемета; Новолуганского – трижды из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП; Золотого-4 – из минометов калибра 120 и 82 мм.

Сообщают об одном раненом украинском военнослужащем и четырех травмированных.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 июля на Донбассе боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ, из них 11 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также враг открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия. В результате боевых действий ВСУ понесли потери: один боец погиб, трое ранены, еще трое травмированы.

Также новости "Сегодня" сообщали, вчера в больнице умер боец 24-й "королевской" бригады ВСУ, который подорвался на фугасе, прикрывая своих товарищей. Эдуарду Лободе было всего 25 лет. Сам он родом из Сумской области.

Напомним, на днях боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ, в результате чего погибли двое медиков. Подробней смотрите в видеосюжете:


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, раненые, ООС

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