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На Донбассе ранен украинский военнослужащий

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
20 сентября, 07:57
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Боевики продолжают провоцировать бойцов ВСУ
На Донбассе снова не спокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе снова не спокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 19 сентября, они восемь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, осколочные ранение получил украинский военный.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, после оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина – удовлетворительное

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Противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника типа "Квадрокоптер", с помощью которого противник сбросил ВОГ-17 вблизи Талаковки.

В штабе подчеркнули, что украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

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В течение текущих суток, 20 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
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Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Также напомним, военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы.

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