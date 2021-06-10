На Донбассе боевики ранили украинского военного

Бойца ВСУ госпитализировали, а о нарушениях российских наемников уже сообщили ОБСЕ

На Донбассе боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих. В результате один боец ВСУ получил ранение.

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Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Отмечается, что военнослужащий получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали, сейчас пострадавший в состоянии средней тяжести.

На месте работают руководители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О нарушениях боевиков уже знают в ОБСЕ.

Напомним, на Донбассе 9 июня погибла выпускница Академии сухопутных войск, лейтенант Карина Шемчук. Девушке было всего 22 года. Она служила в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

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Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией