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На Донбассе накрыли банду полицейских, которые "крышевали" наркоторговлю

10 июля, 10:47

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копам теперь грозит до десяти лет тюрьмы

В Донецкой области следователи территориального управления Государственного бюро расследований Краматорска задержали и сообщили о подозрении группе полицейских, которые "крышевали" наркобизнес. В состав банды входили командир взвода роты тактико-оперативного реагирования и трое патрульных полицейских.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, полицейские проникли в дом наркоторговцев и применили по отношению к ним физическое насилие. После этого копы забрали у них наркотики, а потом продавали их. Кроме того, они требовали от наркоторговцев деньги, за которые обещали не привлекать их к уголовной ответственности.

"В кабинетах руководства управления патрульной полиции обнаружено и изъято оружие и большое количество патронов, происхождение которых будет установлено следствием", – добавили в ГБР.

Полицейским-вымогателям уже сообщили о подозрении. На данный момент решается вопрос об отстранении задержанных от занимаемых должностей и мере пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, в Николаеве полицейский попался на крупной взятке.

Также мы сообщали, что в Киеве задержали участковых офицеров, которые подозреваются в вымогательстве денег у родных задержанной гражданки.

Кроме того, в Киеве задержали липовый полицейский патруль:

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