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На Донбассе разоблачили группировку "оборотней" в погонах

22 сентября, 16:13

Руслан Ровик Руслан Ровик

Полицейских подозревают в том, что они брали взятки у наркоторговцев

В Донецкой области одного из руководителей Управления патрульной полиции и троих его подчиненных подозревают в получении взяток от наркоторговцев.

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Об этом сообщили на официальной странице территориального управления Государственного бюро расследований.

Следователи ГБР задержали участников преступной группы, в которую входили командир взвода роты тактико-оперативного реагирования и трое патрульных. В служебных кабинетах руководства патрульной полиции прошли обыски. Была изъята граната и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного разрешения.

"Таким образом, начальник Управления патрульной полиции в Донецкой области Департамента патрульной полиции подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса)", – сообщили в Бюро.

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Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Днепропетровской области разгорелся скандал – банда полицейских из Павлограда год запугивала и пытала людей. Стало известно, что правоохранители для повышения показателей заставляли людей совершать преступления. В группировку входили два руководителя отдела полиции.

На днях суд определил меру пресечения для семи полицейских из Павлоградского отдела. Все подозреваемые оказались в СИЗО без права выхода под залог.

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взятка коррупция боеприпасы полиция Донецкая область полицейские патрульные ГБР

Источник: Сегодня

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