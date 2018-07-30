На Донбассе разоблачили россиянина, который продавал детей в сексуальное рабство

В Донецкой области правоохранители разоблачили гражданина России, который продавал детей в сексуальное рабство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Мужчина приезжал в Украину к знакомому, который за денежное вознаграждение передавал в сексуальное рабство детей, находящихся в уязвимом состоянии (сироты и лишенные родительской опеки)", – говорится в сообщении.

Примечательно, что факты торговли детьми были обнаружены в ходе расследования преступной деятельности жителя Славянска, который сейчас находится под арестом за половые преступления в отношении несовершеннолетних, он совершал в течение 13 лет.

"Полицейские установили, что в период 2012-14 годов с указанным педофилом наладил связь гражданин РФ. Мужчина за деньги брал мальчиков "в аренду" с целью совершения сексуального насилия. На время совершения преступления подросткам было 16 лет", – отметили в полиции.

На данный момент россиянину заочно сообщили о подозрении по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека). Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Украине за шесть месяцев полиция зафиксировала 186 фактов торговли людьми, из которых 108 – это сексуальная эксплуатация.

Ранее мы писали о задержании торговца людьми, которые заключал соглашения о предоставлении интимных услуг украинками в Турции.