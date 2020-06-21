На Донбассе Россия натравила своих снайперов на ВСУ

Российские оккупационные войска снова усилили работу снайперов, чтобы нанести как можно большие потери украинской армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Командование РФ продолжает активно применять снайперов на передовых позициях соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" ВС РФ вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. с выходом снайперских пар в "серую зону". Указанные меры противник проводит с целью деморализации личного состава подразделений Объединенных сил, нанесение потерь и провоцирование огня.

Для реализации своих замыслов оккупанты привлекают дополнительные снайперские пары армии РФ, которые не относятся к штатным подразделениям "1, 2 АК" и прибывают на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы.

Недавно мы писали, что под Донецком активизировались снайперы боевиков и ВСУ понесли новые потери. На передовой опасно выглядывать из окопов – вражеские стрелки не сидят сложа руки и ищут себе цель.

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А тем временем украинские военные не прощают оккупантам их обстрелы – ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков. Вражеский стрелок засел в бетонном здании, но даже там его достали.

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Смотрите также видео, как на окраинах Донецка уже украинский снайпер ликвидировал боевика:

Видео: Facebook/Сергей Нещадим

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