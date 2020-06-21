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На Донбассе Россия натравила своих снайперов на ВСУ

21 июня, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российская армия регулярно использует своих стрелков на Донбассе

Российские оккупационные войска снова усилили работу снайперов, чтобы нанести как можно большие потери украинской армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Командование РФ продолжает активно применять снайперов на передовых позициях соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" ВС РФ вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. с выходом снайперских пар в "серую зону". Указанные меры противник проводит с целью деморализации личного состава подразделений Объединенных сил, нанесение потерь и провоцирование огня.

Для реализации своих замыслов оккупанты привлекают дополнительные снайперские пары армии РФ, которые не относятся к штатным подразделениям "1, 2 АК" и прибывают на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы.

Недавно мы писали, что под Донецком активизировались снайперы боевиков и ВСУ понесли новые потери. На передовой опасно выглядывать из окопов – вражеские стрелки не сидят сложа руки и ищут себе цель.

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А тем временем украинские военные не прощают оккупантам их обстрелы – ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков. Вражеский стрелок засел в бетонном здании, но даже там его достали.

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Смотрите также видео, как на окраинах Донецка уже украинский снайпер ликвидировал боевика:

Видео: Facebook/Сергей Нещадим

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Россия Донбасс разведка снайперы

Источник: Сегодня

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