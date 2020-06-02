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Под Донецком активизировались снайперы боевиков, у ВСУ новые потери

2 июня, 17:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На передовой опасно выглядывать из окопов – вражеские стрелки не сидят сложа руки и ищут себе цель

На Донбассе в районе Марьинки снайпер оккупационный войск ранил украинского воина. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Отмечается, что украинские военные дали достойный ответ противнику, потери боевиков уточняются.

"Сегодня, 2 июня, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, вблизи населенного пункта Марьинка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", – заявили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", под конец мая на Донбассе снайпер боевиков ранил украинского военного. На все обстрелы враг получал "по зубам" – украинские бойцы отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника.

Напомним, в начале мая снайпер боевиков едва не убил снайпера ВСУ – пуля попала в шлем. Боец рассказывал, как на позиции снял каску и положил рядом, в дырку в стене рядом, потому что было неудобно работать. Как раз в этот момент в шлем попала пуля вражеского стрелка.

Смотрите также видео, как на окраинах Донецка уже украинский снайпер ликвидировал боевика:

Видео: Facebook/Сергей Нещадим

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс снайпер Марьинка ООС

Источник: Сегодня

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