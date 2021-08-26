На Донбассе снова было жарко: где вчера стреляли боевики

Российские наемники игнорируют правила и палят по ВСУ. Ситуацию сейчас контролируют украинские военные

Боевики не утихают на Донбассе / коллаж "Сегодня"

Боевики на Донбассе за прошлые сутки, 25 августа, пять раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщили в Минобороны.

Где вчера боевики открывали огонь:

Вблизи Новолуганского российские наемники дважды обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

российские наемники дважды обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Травневого – из автоматических станковых гранатометов.

– из автоматических станковых гранатометов. В направлении Катериновки – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

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Боевых потерь среди украинских военных нет.

С начала этих суток, 26 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Также Гордон рассказал, когда ВСУ на Донбассе начнут наступление.

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