Украина
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

На Донбассе снова было жарко: где вчера стреляли боевики

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
26 августа, 07:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские наемники игнорируют правила и палят по ВСУ. Ситуацию сейчас контролируют украинские военные
Боевики не утихают на Донбассе / коллаж "Сегодня"
Боевики не утихают на Донбассе / коллаж "Сегодня"

Боевики на Донбассе за прошлые сутки, 25 августа, пять раз нарушили режим прекращения огня.

Реклама

Об этом сообщили в Минобороны.

Читайте также:

Где вчера боевики открывали огонь:

  • Вблизи Новолуганского российские наемники дважды обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Неподалеку Травневого – из автоматических станковых гранатометов.
  • В направлении Катериновки – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Реклама

Боевых потерь среди украинских военных нет.

С начала этих суток, 26 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Также Гордон рассказал, когда ВСУ на Донбассе начнут наступление.

Реклама

Больше новостей смотрите в полном выпуске "Сегодня":

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Медальный зачет Паралимпиады
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Австралия АвстралияAU
6
1
3
10
2
flag Китай КитайCN
5
1
2
8
3
flag ПКР ПКРRPC
3
1
2
6
4
flag Италия ИталияIT
2
1
2
5
5
flag Нидерланды НидерландыNL
2
1
0
3
6
flag Украина УкраинаUA
1
5
2
8
7
flag Великобритания ВеликобританияGB
1
5
1
7
8
flag Бразилия БразилияBR
1
1
2
4
9
flag Белоруссия БелоруссияBY
1
0
0
1
10
flag Чили ЧилиCL
1
0
0
1
Все медали Паралимпиады
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
727 случаев за сутки
Подробнее
Власть
Визит президента Украины в США
До встречи Зеленского и Байдена осталось
Подробнее
Комаровский в теме
Чем рисование полезно для вашего ребенка
Спроси у доктора
Опрос
Back to school
Собираешь ребенка в школу?
Каким должен быть рюкзак школьника
Подобрать
Бархатный сезон
Куда поехать на море осенью
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять