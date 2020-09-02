На Донбассе снова горит лес: пламя подбирается к населенным пунктам

Людей уже сообщили о возможной эвакуации

В Луганской области вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил сухую траву и лес в Станично-Луганском районе. Пламя уже распространяется в сторону нескольких населенных пунктов.

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В пресс-службе местной ГСЧС рассказали, что пожар начался у села Болотенное, а теперь бушует на площади около 80 га. На месте уже работают спасатели, но ситуацию осложняют сильные порывы ветра.

По словам спасателей, огонь сейчас несет угрозу трем населенным пунктам: селу Болотенное, селу Валуйское и поселку Станица Луганская.

"Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации", – рассказали в ГСЧС.

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Сейчас с пламенем в Станично-Луганском районе борются 108 человек и 17 единиц техники. Из них от ГСЧС – 47 спасателей и 12 единиц техники.

Напомним, накануне, 1 сентября, лес горели на территории Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства в Луганской области.

Кроме того, масштабные лесные пожары охватили и Харьковскую область. Там пламя бушует между поселками в Чугуевском районе.

Видео: Харьков Life

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