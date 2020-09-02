Дым видно за километры: в Харьковской области вспыхнул масштабный лесной пожар (видео)

В Харьковской области в лесу произошел масштабный пожар. Видео ЧП в соцсетях опубликовали очевидцы.

Видео: Харьков Life

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По их словам, пламя охватило лес между поселками Калугино-Башкировка и Кочеток в Чугуевском районе.

Видео: Харьков Life

Как сообщает "Суспильне", на месте уже работают спасатели. А пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин рассказал, что там, по предварительным данным, горят сухая трава и хвойная подстилка.

Видео: Харьков 1654

Напомним, что на днях лес горел и в Луганской области – там крупный пожар охватил территории Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства.

Отметим, что в этом году Донбасс пылает не впервые. В частности, в июле вблизи Смолянинова в Новоайдарском районе возник масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах. Тогда огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов,

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