На Донбассе снова открыли огонь: где стреляли оккупанты

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними

В зоне ООС неспокойная ситуация. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 7 февраля на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Резников озвучил хорошие новости с Донбасса

Ситуация в зоне ООС контролируема, интенсивность провокаций со стороны российских наемников невысокая. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр обороны Алексей Резников.

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"На той неделе один раз был обстрелян населенный пункт – это Светлодарск. Также мы зафиксировали сброс гранаты с БПЛА в пункте пропуска "Гнутово". Наша разведка наблюдает испуг и психофизическое состояние низкого уровня среди боевиков и наемников из-за российской пропаганды... об украинском вторжении", – сказал он.

По его словам, на сегодня в зоне проведения боевых действий фиксируется уменьшение боевых потерь среди украинских военных.

"У нас за 21 день не погиб ни один наш воин. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Это не идеальный, но уже режим прекращения огня, который начинает работать", – сказал он.

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