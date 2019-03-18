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На Донбассе стоматологи предложили услугу "скорой помощи"

Сегодня, 18:13

Своих пациентов врачи-стоматологи лечат бесплатно

На Донбассе стоматологи предложили услугу "скорой помощи" Донбасс Своих пациентов врачи-стоматологи лечат бесплатно

В Донецкой области стоматологи открыли новую услугу – их "скорая помощь" теперь работает в Покровске. Дантисты выезжают на дом по вызову пациента и не берут за лечение денег.

Одной из пациенток оказалась женщина, которая уже несколько лет не может ходить. Когда у нее разболелся зуб, она решила не терпеть боль, а вызвать врачей на дом.

"Это не приятно, когда зуб болит. Мне 82 года, я ногами не хожу, на улице я не бываю. И вот это стоматолог приехал, это хорошо", – призналась она.

После осмотра женщины, врач прямо у нее дома принимается за лечение.

"У женщины были жалобы на боль в нижней челюсти, при осмотре был выявлен корешочек зуба, который в итоге был удален", – объяснил Александр Наконечный – хирург КП "Покровская городская стоматполиклиника".

Скорая стоматологическая помощь – бесплатна, а лечиться дома имеют право пенсионеры старше 70 лет и люди с ограниченными возможностями.

"Пользуется услуга спросом, ну, как минимум, два посещения в неделю у нас есть на дому", – рассказала Лариса Хижняк, главврач КП "Покровская городская стоматполиклиника".

За счет городского бюджета медики ставят пломбы, ведут протезирование и удаление зубов. Вызвать врача можно по телефону или через регистратуру городской стоматологической поликлиники.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Ровно стоматологи бесплатно оказывают помощь ветеранам боев на Донбассе – армейцев бесплатно лечили еще на передовой, а теперь решили помогать еще и демобилизованным.

Также мы сообщали об обещании Минздрава, который заверил, что срочная и педиатрическая стоматологическая помощь будет оказываться за счет средств госбюджета через Национальную службу здоровья Украины.

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Тег стоматолог, донецкая область, стоматология, Покровск

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