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На Донбассе украинские морпехи ликвидировали командира разведгруппы боевиков

6 июля, 01:03

По данным боевиков, командир разведгруппы погиб от попадания осколка в шею

Бойцы 137-го отдельного батальона морской пехотыОбъединенных сил ликвидировали командира разведывательной группы террористов "ДНР" Евгения Новикова с позывным "Скиф".

Об этом говорится на странице батальона в Facebook.

"При странных обстоятельствах погиб начальник разведки сепаратистов. Работаем дальше", — заявили в бригаде.

По данным боевиков, командир разведгруппы погиб от попадания осколка в шею.

Как сообщалось, с начала суток 5 июля незаконные вооруженные формирования совершили 14 обстрелов украинских позиций на Донбассе, один украинский боец ​​ранен, четыре травмированы. Так, противник совершил 6 обстрелов в районе оперативно-тактической группировки "Восток" и 8 – в районе "Севера".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в больнице умер боец 24-й "королевской" бригады ВСУ, который подорвался на фугасе, прикрывая своих товарищей. Эдуарду Лободе было всего 25 лет. Сам он родом из Сумской области.

Напомним, на днях боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ, в результате чего погибли двое медиков. Подробней смотрите в видеосюжете:


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, командир, морпехи

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