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На Донбассе украинские военные попали под обстрел из минометов и гранатометов

16 февраля, 21:48

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет

Фото: slovoidilo.ua

Фото: slovoidilo.ua

Незаконные вооруженные формирования с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, где ранее под обстрел попали журналисты, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбуке вечером в воскресенье.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы по украинским позициям, а именно рядом с Лебединским – из миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета, дважды неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Два враждебных обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно в районе н.п. Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Крымского – из 120-мм миномета -20 мин.

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"Сегодня, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – добавили в штабе ООС.

Как сообщалось, за прошлые сутки, 15 февраля, боевики десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики военнослужащие обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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