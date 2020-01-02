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На Донбассе умер боец ВСУ "Гудвин": появились подробности и фото

2 января, 08:51

В сети также сообщают о троих раненых, но эта информация официально не подтверждена

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Несмотря на данные штаба Объединенных сил, что на Донбассе 1 января потери ВСУ составили только один раненный боец, в сети сообщают о смерти одного военного и ранении еще троих.

Так, пользователь Андрей Литвин сообщил о гибели бойца Юрия Сергеева с позывным "Гудвин" в районе Золотого, что в Луганской области. Кроме того, сообщается о еще троих раненных.

Также в сети пишут, что причиной смерти стало самоубийство.

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Эту информацию подтвердил и офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц": "Вечная память. Жаль, но он сам. Небоевая потеря".

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Станислав Асеев. Фото: "Вільне слово"

Гибель "Гудвина" подтвердила на своей странице в Facebook и его супруга Лилия Сергеева-Старостина.

"Уважаемые друзья мой муж Юрий Сергеев сегодня в 14:00 умер", – написала она.

Отметим, что данная информация не подтверждена официально штабом ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", стало известно число погибших воинов ВСУ в декабре 2019 года. Со стороны украинской армии гибли спецназовцы СБУ, бойцы ВСУ и нацгвардейцы, и это при том, что по факту объявлен режим прекращения огня на передовой.

Смотрите также в сюжете, как бойцов ВСУ поздравляли с Новым годом на передовой:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боец Золотое

Источник: Сегодня

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