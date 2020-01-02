Уже в первый день 2020 года ВСУ понесли потери: какая ситуация на фронте

Несмотря на вражеские провокации, военнослужащие на передовой все же отметили Новый год

/ Фото: Минобороны Украины

Боевики не только под Новый год атаковали бойцов ВСУ на Донбассе, но и сразу же в первый день года. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, 1 января противник совершил три обстрела позиций украинской армии из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все эти атаки произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское.

"Вчера, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли", – сообщили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", враг не только не угомонится на передовой, но и в тылу умудряется нарушать договоренности. На днях боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированную территорию, что противоречит договоренностям в Минске. Украинская сторона в СЦКК сообщила подробности инцидента.

Но, несмотря на вражеские провокации, на все же передовой встретили Новый год. Несколько приветственных слов от командира бригады, стишок от Снегурочки – и почта Деда Мороза отправляется в другое подразделение. За день надо успеть объехать всех. И всех – поздравить. Подробней смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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