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На Донбассе в трудовом рабстве держали 30 человек: фото и видео

24 января, 17:18

Мужчин использовали на стройках и избивали за отказ от работы

На Донбассе полицейские освободили из трудового рабства около 30 человек и задержали группу злоумышленников, организовавших "бизнес".

Как сообщили на официальном сайте Нацполиции, под предлогом лечения людей от алкоголизма или наркозависимости на людей оказывали психологическое и физическое воздействие, заставляя тяжело работать.

"Около 30 мужчин и женщин удержали в доме под названием "Храм", принуждали к тяжелому труду. Нахождение потерпевшего в "реабилитационном центре" стоило родным две тысячи гривен на месяц. За один трудовой день за каждого работника злоумышленники получали до 400 гривен", – говорится в сообщении.

Копы уточнили, что "работников" набирали через объявления в интернете, обещая избавить от наркотической или алкогольной зависимости. Некоторых кандидатов вербовали на улицах, пользуясь их тяжелым положением.

"Морально сломленных людей злоумышленники вывозили на строительные объекты в разных городах Донецкой и Днепропетровской области, где они выполняли тяжелую работу. За отказ работать людей наказывали методами физического воздействия", – заявили в полиции.

Деятельность одного из подобных "центров" пресекли в Мариуполе. Были установлены люди, которых там содержали ранее, а к ответственности собираются привлечь организатора преступную группы и его сообщников: все они – местные жители 31-37 лет.

Кроме того, в фальшивом "реабилитационном центре" полицейские обнаружили ранее судимого 25-летнего мужчину, который более года скрывался от полиции. Подозреваемым инкриминируют "торговлю людьми" и "незаконное лишение свободы". Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Днепропетровской области правозащитники выявили факт унижения в детском приюте – на воспитанников в жаркую погоду надевали свитера с такими рукавами, чтобы в случае неповиновения фиксировать руки ребенка за спиной.

А в Запорожской области руководителя интерната заподозрили в том, что он отправлял своих подопечных на заработки, чтобы потом забирать у них деньги.

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Донбасс Донецкая область рабство Днепропетровская область реабилитационный центр

Источник: Сегодня

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