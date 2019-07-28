На Донбассе во время обысков изъяли 150 кг наркотиков

Обыск проводился по месту проживания гражданки К









В Доброполье Донецкой области во время обыска обнаружили 150 кг наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в воскресенье, 28 июля.

"Недавно в г. Доброполье работниками РПСПОП "Николаев" совместно с сотрудниками уголовного розыска Добропольского ОП ГУНП в Донецкой области проведен обыск по месту проживания гражданки "К". Во время обыска выявлены и изъяты наркотические вещества, весом 150 кг", – сказано в сообщении.

Других подробностей не сообщается.

Ранее в Каменском, где полицейские в мае задержали 10 членов организованной наркогруппировки, вновь арестовали местных жителей, которые покупали, хранили и распространяли наркотические вещества.

Напомним, что прошлой осенью в доме жителя Каменского правоохранители нашли полкилограмма марихуаны. Мужчине сообщили о подозрении в нарушении уголовной статьи о хранении наркотических веществ. Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

А ранее в этом месяце украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны.

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